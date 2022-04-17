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Силы обороны Грузии провели артиллерийские учения
17.04.2022 15:34
Батальон пятой артиллерийской бригады Сил обороны Грузии завершил двухнедельные учения на полигоне Вазиани (близ Тбилиси). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Цель учений – повышение боеспособности батальона, а также координация и объединение различных боевых элементов. В полевых учениях участвовали подразделения и противовоздушные группы 51 батальона пятой артиллерийской бригады.
«Учения включали оценку уровня батареи. Они проводились как днем, так и в ночное время суток», — сказал командир пятой артиллерийской бригады, полковник Георгий Чихладзе.
Двухнедельные учения состояли из трех фаз. Первый этап был посвящен практическим занятиям в полевых условиях. Отрабатывалось слаженная работа входящих в батарею элементов во время боя. Второй этап подразумевал 48-часовое наблюдение за тактическими действиями батареи. Завершились маневры тренировками по занятию огневых позиций и боевой стрельбой.
Заключительную часть учений оценивала специально подобранная комиссия наблюдателей.
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