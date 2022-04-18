

Военнослужащий покончил жизнь самоубийством на сенакской военной базе - Минобороны

18.04.2022 12:54





Министерство обороны Грузии распространяет заявление в связи со смертью солдата на базе в Сенаки.



Как сообщают в ведомстве, рядовой первого класса покончил жизнь самоубийством, что зафиксировали существующие на месте происшествия камеры наблюдения.



«На территории 2-й Сенакской пехотной бригады рядовой первого класса Джони Джабаевич Ахалая совершил самоубийство из собственного автоматического огнестрельного оружия, что также зафиксировано камерой видеонаблюдения, существующей на месте происшествия. По записям камер также устанавливается, что во время трагического инцидента на месте находилась только указанная личность. По факту незамедлительно было начато расследование по статье 115 УК Грузии.



Министерство обороны скорбит в связи с трагическим инцидентом и выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего», - говорится в информации.



Следует отметить, что военнослужащему был 21 год.



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