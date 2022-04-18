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Министр обороны Грузии обсудил с принцем Гарри возможность проведения «Игр непобеждённых» в Грузии


18.04.2022   15:44


По данным министерства обороны Грузии, команда раненых военнослужащих успешно участвует в «Играх непобеждённых» в Гааге. По информации ведомства, грузинские военнослужащие уже завоевали несколько медалей.

«Алекси Беруашвили занял первое место в забеге на 1500 метров и стал обладателем золотой медали, Муртаз Осепаишвили и Онисе Джугели заняли третье место в The Land Rover Driving Challenge и получили бронзовые медали», — говорится в информации.

Кроме того, по информации министерства, министр обороны Грузии находится в Гааге, чтобы поддержать грузинских военные. Параллельно с играми Джуаншер Бурчуладзе встретился с герцогом Сассекским, принцем Соединенного Королевства Гарри и обсудил возможность проведения турнира в Грузии в будущем.

«Герцог Гарри пообщался с членами команды министерства обороны Грузии и выслушал их мнение о влиянии «Игр непобеждённых» на процесс реабилитации раненых солдат и их мотивацию.

Турнир «Игры непобеждённых» проводится под патронажем герцога Сассекского принца Гарри в разных странах с 2014 года.

С 16 по 22 апреля 500 раненых военнослужащих и членов их семей из 20 стран собрались в Гааге для участия в «Играх непобеждённых», — говорится в сообщении Минобороны.

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