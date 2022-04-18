

Министр обороны Грузии обсудил с принцем Гарри возможность проведения «Игр непобеждённых» в Грузии

18.04.2022 15:44





По данным министерства обороны Грузии, команда раненых военнослужащих успешно участвует в «Играх непобеждённых» в Гааге. По информации ведомства, грузинские военнослужащие уже завоевали несколько медалей.



«Алекси Беруашвили занял первое место в забеге на 1500 метров и стал обладателем золотой медали, Муртаз Осепаишвили и Онисе Джугели заняли третье место в The Land Rover Driving Challenge и получили бронзовые медали», — говорится в информации.



Кроме того, по информации министерства, министр обороны Грузии находится в Гааге, чтобы поддержать грузинских военные. Параллельно с играми Джуаншер Бурчуладзе встретился с герцогом Сассекским, принцем Соединенного Королевства Гарри и обсудил возможность проведения турнира в Грузии в будущем.



«Герцог Гарри пообщался с членами команды министерства обороны Грузии и выслушал их мнение о влиянии «Игр непобеждённых» на процесс реабилитации раненых солдат и их мотивацию.



Турнир «Игры непобеждённых» проводится под патронажем герцога Сассекского принца Гарри в разных странах с 2014 года.



С 16 по 22 апреля 500 раненых военнослужащих и членов их семей из 20 стран собрались в Гааге для участия в «Играх непобеждённых», — говорится в сообщении Минобороны.



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