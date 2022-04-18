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Google Maps перестал скрывать секретные объекты армии РФ


18.04.2022   17:14


Сервис онлайн-карт Google Maps перестал скрывать секретные объекты российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Armyinform.

"В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты рф стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и прочее можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. К этому времени они отображались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать и разглядеть все детали", — говорится в сообщении.

Детали

В частности, в хорошем качестве можно увидеть:

1. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов";

2. Базу хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска;

3. Истребитель 5-поколения Су-57 в летно-испытательном центре минобороны орды;

4. Пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты;

5. Авиабазу под Курском.

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