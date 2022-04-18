

Google Maps перестал скрывать секретные объекты армии РФ

18.04.2022 17:14





Сервис онлайн-карт Google Maps перестал скрывать секретные объекты российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Armyinform.



"В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты рф стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и прочее можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. К этому времени они отображались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать и разглядеть все детали", — говорится в сообщении.



Детали



В частности, в хорошем качестве можно увидеть:



1. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов";



2. Базу хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска;



3. Истребитель 5-поколения Су-57 в летно-испытательном центре минобороны орды;



4. Пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты;



5. Авиабазу под Курском.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



