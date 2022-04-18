

Гизо Углава официально стал и.о. директора НАБУ

18.04.2022 17:18





С 17 апреля 2022 года в связи с прекращением полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника их будет временно выполнять его первый заместитель Гизо Углава. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба НАБУ.



В агентстве напомнили, что, согласно закону о НАБУ, в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ, все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.



Гизо Углава работал в системе прокуратуры Грузии с 1998-го по 2012 год. За это время прошел путь от интерна в областной прокуратуре Имерети (регион Грузии) до заместителя главного прокурора Грузии.



В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.



Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 года был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ.



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