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Япония поставит Украине беспилотники и средства химзащиты


19.04.2022   11:03


Япония предоставит Украине средства химзащиты и беспилотные летательные аппараты, заявил во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси.

"На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники", - цитируют Киси местные СМИ.

"Мы продолжим оказывать максимально возможную поддержку украинскому правительству", - заявил Нобуо Киси.

В рамках экономических санкций против Москвы Япония во вторник начала вводить запрет на импорт 38 товаров из России, включая водку и некоторые лесоматериалы.

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