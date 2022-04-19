

Япония поставит Украине беспилотники и средства химзащиты

19.04.2022 11:03





Япония предоставит Украине средства химзащиты и беспилотные летательные аппараты, заявил во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси.



"На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники", - цитируют Киси местные СМИ.



"Мы продолжим оказывать максимально возможную поддержку украинскому правительству", - заявил Нобуо Киси.



В рамках экономических санкций против Москвы Япония во вторник начала вводить запрет на импорт 38 товаров из России, включая водку и некоторые лесоматериалы.





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