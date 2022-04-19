

Пентагон считает, что недели подготовки РФ к наступлению не решили её «классических» проблем

19.04.2022 11:34





В Пентагоне считают, что недели подготовки к масштабной наступательной операции на востоке Украины не помогли российскому командованию избавиться от самых больших проблем, хотя и выглядит так, что они пытаются учиться на своих ошибках.



Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны США Джон Кирби.



Журналисты спросили его, насколько российская армия наладила логистику, чтобы наступать – поскольку раньше он заявлял, что они все еще пытаются решить логистические проблемы.



Джон Кирби сказал, что об этом еще рано делать выводы. "Похоже, это хронические проблемы российской армии - логистика, поддержка, командование и контроль, слаженность подразделений, оперативное маневрирование, слаженность действий между "небом" и "землей" - все проблемы, от которых они до сих пор страдают. Поэтому будет видно, правда ли они, как говорят, "решили" эти проблемы и будут действовать на Донбассе более эффективно. По нашим оценкам, они все еще страдают от большинства этих проблем", - отметил спикер.



В то же время, отметил он, то, как готовят операцию на Донбассе, может указывать, что командование на этот раз пытается учесть свои предыдущие ошибки и лучше скоординировать действия разных родов войск.



"Но, опять-таки, увидим, действительно ли они решили свои проблемы. По нашим оценкам, на многих уровнях, они все еще не наладили логистику и поддержку, и у них все еще проблемы с командованием и контролем", - добавил спикер Пентагона.



По оценкам США, с конца прошлой недели Россия добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГр) к своим силам на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГр достигло 76.



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