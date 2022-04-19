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Минобороны Грузии проводит информационную кампанию для набора на контрактную службу


19.04.2022   20:11


Минобороны Грузии проводит информационную кампанию в связи с продолжающимся набором на контрактную службу в армию. Кампания пройдет в течение двух недель по всем регионам Грузии.

Сегодня военнослужащие знакомили прохожих со спецификой контрактной службы в Грузии в Тбилиси возле станций метро. Кроме того, личный состав Нацгвардии выезжает в районы, города, села, чтобы проинформировать местных жителей об условиях службы по контракту и возможностях трудоустроиться в рядах сил обороны.

Согласно условиях контрактной службы, граждане Грузии в возрасте от 18 до 35 лет принимаются на 4-летнюю военную службу. Военные будут обеспечены обмундированием по стандартам НАТО, военным снаряжением, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, социальной и правовой защитой.

За время службы солдаты смогут выучить иностранный язык, освоить профессию и повысить квалификацию на различных курсах за границей.

Также граждан в возрасте от 18 до 40 лет могут принять на работу в Силы обороны по своей специальности.

Процедуры оформления на военную службу по контракту максимально упрощены.

Записаться в ряды контрактников можно в Тбилиси, Гори, Кутаиси, Сенаки, Батуми и Телави, в Домах юстиции и в специальных машинах ведомства, которые разъезжают по населенным пунктам.

Регистрация на контрактную службу также доступна онлайн в течение года — Onlinebct.mod.gov.ge

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.

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