|
|
|
Румыния собирается передать Украине оружие из резервов Минобороны
19.04.2022 20:53
Румыния передаст Украине оружие из резервов некоторых учреждений национальной обороны. Об этом, как пишет
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна