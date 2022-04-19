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Румыния собирается передать Украине оружие из резервов Минобороны


19.04.2022   20:53


Румыния передаст Украине оружие из резервов некоторых учреждений национальной обороны. Об этом, как пишет

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