

Джастин Трюдо: Канада предоставит Украине тяжелую артиллерию

20.04.2022 12:01





«Канада предоставит Украине тяжелую артиллерию», – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



По словам главы канадского правительства, страна следит за ситуацией на Украине и координирует действия для реагирования на незаконное вторжение Путина.



По словам Трюдо, Канада ввела санкции в отношении 14 человек, имеющих тесные связи с российским режимом, в том числе двух детей российского президента и олигархов.



«Наша поддержка Украине носит финансовый характер, и Канада предоставляет Киеву помощь на миллиарды долларов. Мы усилили военную помощь, как нелетальную, так и летальную, гуманитарную помощь. Мы находимся в тесном контакте с президентом Зеленским по поводу того, что им нужно больше всего. В итоге они попросили у Канады тяжелую артиллерию, и Канада предоставит Украине тяжелую артиллерию», — заявил Трюдо.





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