

Олаф Шольц: Украина может покупать оружие немецкого производства

20.04.2022 12:07





«Чтобы противостоять российскому нападению, Украина может закупать оружие немецкого производства», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц после онлайн–беседы с главами международных партнеров, НАТО и Евросоюза.



По словам Шольца, Германия окажет Украине дополнительную финансовую помощь.



На вопрос, будет ли Германия поставлять Украине тяжелое вооружение, канцлер Германии ответил: «Немецкие танки Леопард, например, не имели бы смысла в Украине, потому что они не могут их использовать из-за отсутствия опыта оснащения. Вместо этого должны продолжаться поставки оружия из восточноевропейских стран, с которыми украинская армия знакома».



По словам канцлера Германии, Россия не должна выиграть эту войну. Шольц осудил российское военное наступление, начавшееся на востоке Украины.



«Мы испытываем безграничную скорбь по жертвам, и я должен также сказать, что мы испытываем большое возмущение по поводу этой бессмысленной войны российского президента», – заявил канцлер Германии.





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