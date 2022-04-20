

Аппатурай: политика открытых дверей НАТО в отношении Грузии не изменилась

20.04.2022 12:34









«Россия стала более агрессивной и опасной. Нам нужно делать больше для поддержки наших партнеров. Грузия – один из наших ближайших партнеров. Я нахожусь здесь, чтобы обсудить практические шаги, чтобы сделать больше вместе. Это правда, что ситуация с безопасностью ухудшилась, но что не изменилось, так это политика открытых дверей НАТО в отношении Грузии», — сказал Аппатурай в интервью телекомпании Formula.



Он выразил уверенность, что, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде в конце июня, они подтвердят приверженность альянса политике открытых дверей. «И Грузия будет упомянута», — добавил дипломат, долгие годы работавший спецпредставителем генсека НАТО на Южном



Отметим, что 20 апреля Джеймс Аппатурай был приглашен в парламент Грузии – на заседание комитета по обороне и безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Запланированы также встречи с представителями исполнительной власти – в министерстве юстиции, МИДе и Минобороны. Кроме того, Аппатурай встретится и с работающими в Тбилиси иностранными послами. Политика открытых дверей НАТО в отношении Грузии не изменилась, несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью. Об этом заявил посетивший Тбилиси заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай.«Россия стала более агрессивной и опасной. Нам нужно делать больше для поддержки наших партнеров. Грузия – один из наших ближайших партнеров. Я нахожусь здесь, чтобы обсудить практические шаги, чтобы сделать больше вместе. Это правда, что ситуация с безопасностью ухудшилась, но что не изменилось, так это политика открытых дверей НАТО в отношении Грузии», — сказал Аппатурай в интервью телекомпании Formula.Он выразил уверенность, что, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде в конце июня, они подтвердят приверженность альянса политике открытых дверей. «И Грузия будет упомянута», — добавил дипломат, долгие годы работавший спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказ е и в Центральной Азии.Отметим, что 20 апреля Джеймс Аппатурай был приглашен в парламент Грузии – на заседание комитета по обороне и безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Запланированы также встречи с представителями исполнительной власти – в министерстве юстиции, МИДе и Минобороны. Кроме того, Аппатурай встретится и с работающими в Тбилиси иностранными послами.



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