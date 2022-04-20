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Аппатурай: Мы не хотим давать России повод говорить, что НАТО вмешивается в текущий конфликт в Украине


20.04.2022   15:48


НАТО пытается пройти по очень деликатной линии и сохранить баланс. Хуже того, что сейчас происходит в Украине, будет всеобщая война во всей Европе и мы не хотим даже приближаться к этой возможности, - об этом заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил в интервью «IPN».

Как поясняет Джеймс Аппатурай, НАТО не хочет дать России повод говорить, что альянс как-либо включен в конфликт.

«НАТО пытается пройти по очень деликатной линии и сохранить баланс, потому что, разумеется, власть России и президент Путин осуществляет инструментализацию НАТО в своей коммуникации, и НАТО старается защищать альянс и обеспечить поддержкой партнеров. Прямую помощь Украина получает от союзников по НАТО и других стран, но не от НАТО как альянса. Мы не хотим давать властям России повод, что НАТО как-то вмешивается в этот конфликт. Хуже того, что сейчас происходит в Украине, будет всеобщая война во всей Европе и мы не хотим даже приближаться к этой возможности», - заявил Аппатурай.

Что касается того, намерен ли генсек НАТО также посетить Украину, учитывая, что Киев уже посетили как ряд лидеров отдельных стран, так и руководящие лица ЕС, по словам Аппатурая, это не планируется.

«Я не думаю, что это планируется, по крайней мере, у меня нет информации о том, чтобы генсек НАТО планировал визит в Украину», - отметил он.

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