

Аппатурай: НАТО хочет сделать больше для поддержки Грузии и других партнеров в Европе

20.04.2022 17:34









«Я нахожусь здесь в рамках решения правительств стран НАТО, согласно которому мы должны сделать больше для поддержки Грузии и других партнеров в Европе в этой очень сложной обстановке», — сказал Аппатурай, отметив, что ему очень приятно вернуться в Тбилиси в новой роли. В прошлом дипломат много лет проработал спецпредставителем генсека НАТО на Южном



Как отметил Аппатурай, государствам-членам альянса очевидно, что значительная часть населения Грузии поддерживает евроатлантическую интеграцию: «Это широко выражено и в политической системе. Я услышал в парламенте, что Грузия имеет многопартийную поддержку членства в НАТО, чему я рад, это зафиксировано и в Конституции. Все решения в этом направлении важны».



Дипломат, при этом, добавил: в Брюсселе хотят, чтобы Грузия продолжала реформы. «Мы хотим видеть менее поляризованную политическую среду, хотим видеть, что правительство и оппозиция работают вместе, что решения принимаются вне политических разногласий. Здесь, в Грузии, очень поляризованная обстановка, и правительства государств-членов НАТО относятся к этому с осторожностью».



Комментируя вопрос антироссийских санкций, Аппатурай, констатировал, что Грузия сегодня действительно находится в сложных географических условиях и условиях безопасности. Но в то же время лидеры НАТО хотят видеть, что страны-единомышленники делают все возможное, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Москву. Он также отметил, что война России в Украине фундаментально изменила карту безопасности в Европе и изменила ее в долгосрочной перспективе.



«Существует решение, которое страны НАТО уже приняли для альянса. Мы делаем максимум, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Россию, чтобы эта война остановилась. Мы делаем все возможное, чтобы дипломатически изолировать Россию, но в то же время страны НАТО решили, что нам нужно делать больше для поддержки наших ближайших партнеров, в том числе в Грузии. Вот почему я здесь, чтобы обсудить сферы кибербезопасности и гибридной безопасности, энергетической безопасности. Кибератаки были частью атак России на Украину до начала военных действий, и она продолжает кибератаки даже во время военных операций». Заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай ожидает, что во время саммита альянса в Мадриде правительства государств-членов блока еще раз подтвердят, что двери альянса открыты для Грузии. Об этом он заявил по итогам встречи в комитете по обороне и безопасности парламента Грузии.«Я нахожусь здесь в рамках решения правительств стран НАТО, согласно которому мы должны сделать больше для поддержки Грузии и других партнеров в Европе в этой очень сложной обстановке», — сказал Аппатурай, отметив, что ему очень приятно вернуться в Тбилиси в новой роли. В прошлом дипломат много лет проработал спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказ е и в Центральной Азии.Как отметил Аппатурай, государствам-членам альянса очевидно, что значительная часть населения Грузии поддерживает евроатлантическую интеграцию: «Это широко выражено и в политической системе. Я услышал в парламенте, что Грузия имеет многопартийную поддержку членства в НАТО, чему я рад, это зафиксировано и в Конституции. Все решения в этом направлении важны».Дипломат, при этом, добавил: в Брюсселе хотят, чтобы Грузия продолжала реформы. «Мы хотим видеть менее поляризованную политическую среду, хотим видеть, что правительство и оппозиция работают вместе, что решения принимаются вне политических разногласий. Здесь, в Грузии, очень поляризованная обстановка, и правительства государств-членов НАТО относятся к этому с осторожностью».Комментируя вопрос антироссийских санкций, Аппатурай, констатировал, что Грузия сегодня действительно находится в сложных географических условиях и условиях безопасности. Но в то же время лидеры НАТО хотят видеть, что страны-единомышленники делают все возможное, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Москву. Он также отметил, что война России в Украине фундаментально изменила карту безопасности в Европе и изменила ее в долгосрочной перспективе.«Существует решение, которое страны НАТО уже приняли для альянса. Мы делаем максимум, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Россию, чтобы эта война остановилась. Мы делаем все возможное, чтобы дипломатически изолировать Россию, но в то же время страны НАТО решили, что нам нужно делать больше для поддержки наших ближайших партнеров, в том числе в Грузии. Вот почему я здесь, чтобы обсудить сферы кибербезопасности и гибридной безопасности, энергетической безопасности. Кибератаки были частью атак России на Украину до начала военных действий, и она продолжает кибератаки даже во время военных операций».



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