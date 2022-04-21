

Семь человек задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия

21.04.2022 12:10





Семь человек задержаны в Грузии по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Задержания произошли в Тбилиси, Рустави (регион Квемо-Картли), а также в Зугдидском муниципалитете (регион Самегрело и Земо-Сванети) и Кварельском районе (Кахетия). Обвиняемые – мужчины в возрасте от 30 до 62 лет. Некоторые из них в прошлом уже были судимы.



В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли: два пистолета, три автомата, револьвер системы Нагана, более сотни патронов, магазины и обоймы, а также складной нож.



Следствие продолжается по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.



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