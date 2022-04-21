

В Грузии задержан обвиняемый в нанесении ножевых ранений четырем гражданам

21.04.2022 15:07





По данным МВД Грузии, в регионе Гурия задержан обвиняемый в нанесении ножевых ранений четырем гражданам во время драки у ресторана.



По данным МВД, 20 апреля 2022 года, после завязавшейся драки в одном из ресторанов города Ланчхути, подсудимый нанес ножевые ранения четырем гражданам, на территории этого же ресторана, и скрылся с места происшествия.



Пострадавшие были доставлены в больницу. На данный момент только один из них остается в клинике на лечении.



Следствие ведется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по части первой ст. 117 УК Грузии. Обвиняемому грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.





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