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В Грузии задержан обвиняемый в нанесении ножевых ранений четырем гражданам
21.04.2022 15:07
По данным МВД Грузии, в регионе Гурия задержан обвиняемый в нанесении ножевых ранений четырем гражданам во время драки у ресторана.
По данным МВД, 20 апреля 2022 года, после завязавшейся драки в одном из ресторанов города Ланчхути, подсудимый нанес ножевые ранения четырем гражданам, на территории этого же ресторана, и скрылся с места происшествия.
Пострадавшие были доставлены в больницу. На данный момент только один из них остается в клинике на лечении.
Следствие ведется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по части первой ст. 117 УК Грузии. Обвиняемому грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
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