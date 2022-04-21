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В Грузии задержан обвиняемый в нанесении ножевых ранений четырем гражданам


21.04.2022   15:07


По данным МВД Грузии, в регионе Гурия задержан обвиняемый в нанесении ножевых ранений четырем гражданам во время драки у ресторана.

По данным МВД, 20 апреля 2022 года, после завязавшейся драки в одном из ресторанов города Ланчхути, подсудимый нанес ножевые ранения четырем гражданам, на территории этого же ресторана, и скрылся с места происшествия.

Пострадавшие были доставлены в больницу. На данный момент только один из них остается в клинике на лечении.

Следствие ведется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по части первой ст. 117 УК Грузии. Обвиняемому грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

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