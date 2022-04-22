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Олаф Шольц: НАТО должно избежать прямого военного противостояния с Россией
22.04.2022 14:22
НАТО должно избежать прямого военного противостояния с Россией, которое может привести к третьей мировой войне, - об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Der Spiege, когда его спросили о поставках Украине тяжелого вооружения.
По его слова, не существует правил, в которых указывалось бы, когда Германия может считаться стороной в войне в Украине.
«Поэтому тем более важно, чтобы мы очень осторожно обдумывали каждый шаг и тесно сотрудничали друг с другом. Для меня главный приоритет - избежать эскалации в сторону НАТО», - отметил Шольц. По его словам, последствия ошибки «будут драматичными».
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