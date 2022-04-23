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Тело убитого в Украине Аркадия Касрадзе доставили на Родину


23.04.2022   11:13


Тело Аркадия Касрадзе, грузинского бойца, убитого в бою с российскими оккупационными войсками в Украине 16 апреля, доставили на Родину.

Из Украины в Грузию его тело доставили на Родину через польскую столицу.

Тело Аркадия Касрадзе в Тбилисском международном аэропорту встретили с грузинскими и украинскими флагами и свечами.

Аркадий Касрадзе погиб во время столкновений в городе Рубежное Луганской области. Завтра в Грузию также должны доставить тела погибших вместе с ним в Украине 16 апреля Зазы Бицадзе и Алика Цаава. Несколько дней назад в Украине состоялись гражданские похороны всех трех погибших.

В борьбе с российской агрессией в Украине были убиты
девять грузинских бойцов-добровольцев.

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