|
|
|
Тело убитого в Украине Аркадия Касрадзе доставили на Родину
23.04.2022 11:13
Тело Аркадия Касрадзе, грузинского бойца, убитого в бою с российскими оккупационными войсками в Украине 16 апреля, доставили на Родину.
Из Украины в Грузию его тело доставили на Родину через польскую столицу.
Тело Аркадия Касрадзе в Тбилисском международном аэропорту встретили с грузинскими и украинскими флагами и свечами.
Аркадий Касрадзе погиб во время столкновений в городе Рубежное Луганской области. Завтра в Грузию также должны доставить тела погибших вместе с ним в Украине 16 апреля Зазы Бицадзе и Алика Цаава. Несколько дней назад в Украине состоялись гражданские похороны всех трех погибших.
В борьбе с российской агрессией в Украине были убиты
девять грузинских бойцов-добровольцев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна