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В Грузию доставлены тела добровольцев, погибших в Украине
24.04.2022 12:26
В Тбилиси доставлены тела двух грузинских добровольцев Зазы Бицадзе и Алика Цаава, погибших в ходе боевых действий в Украине. В столичном аэропорту их встречали родственники, друзья и рядовые граждане.
Заза Бицадзе и Алик Цаава погибли в Луганской области, недалеко от Рубежного, 16 апреля, когда ехали в город за телом погибшего незадолго до этого грузинского добровольца Аркадия Касрадзе.
Накануне тело Касрадзе также было доставлено на родину. Гражданская панихида прошла в храме Кашвети в Тбилиси, после чего гроб с телом бойца отвезли в Гори. Он будет похоронен с воинскими почестями на родовом кладбище.
Тело другого грузинского героя, Бахвы Чикобавы, убитого в районе осажденного Мариуполя, до сих пор не доставлено на родину.
В ходе путинской агрессии на Украине погибли уже девять грузинских добровольцев.
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