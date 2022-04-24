

В Грузию доставлены тела добровольцев, погибших в Украине

24.04.2022 12:26





В Тбилиси доставлены тела двух грузинских добровольцев Зазы Бицадзе и Алика Цаава, погибших в ходе боевых действий в Украине. В столичном аэропорту их встречали родственники, друзья и рядовые граждане.



Заза Бицадзе и Алик Цаава погибли в Луганской области, недалеко от Рубежного, 16 апреля, когда ехали в город за телом погибшего незадолго до этого грузинского добровольца Аркадия Касрадзе.



Накануне тело Касрадзе также было доставлено на родину. Гражданская панихида прошла в храме Кашвети в Тбилиси, после чего гроб с телом бойца отвезли в Гори. Он будет похоронен с воинскими почестями на родовом кладбище.



Тело другого грузинского героя, Бахвы Чикобавы, убитого в районе осажденного Мариуполя, до сих пор не доставлено на родину.



В ходе путинской агрессии на Украине погибли уже девять грузинских добровольцев.



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