

Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в середине мая - СМИ

25.04.2022 22:11





Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае, передает «Европейская правда» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.



Ранее стало известно, что более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО. Однако, как отмечается, Финляндии не обязательно самостоятельно вступать в процесс присоединения к Альянсу.



Руководство Швеции предложило Финляндии, чтобы у стран был общий день, когда они заявили бы о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.



На минувшей неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция готовит собственную оценку политики безопасности по решению о НАТО. Совместная аналитическая группа парламентских партий обнародует свою оценку в пятницу 13 мая вместо анонсированного 31 мая.



По данным Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.



Процесс вступления начинается с того, что страна-кандидат уведомляет НАТО о своем намерении присоединиться к Альянсу, после чего НАТО приглашает страну-кандидата вступить. Все государства-члены обязаны подписать и ратифицировать протокол о присоединении страны-заявителя в соответствии со своими национальными процедурами. Национальные парламенты стран-кандидатов ратифицируют протокол последними.



Как известно, после начала полномасштабной войны РФ против Украины в Финляндии и Швеции резко возросла поддержка вступления в НАТО.



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