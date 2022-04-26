

На территории и границах Молдовы будут усилены меры безопасности

26.04.2022 17:38





По заявлению президента Молдовы, в связи с инцидентами в регионе Приднестровья будут усилены меры безопасности на территории и границах страны. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после заседания Совета безопасности.



По её словам, правительство Молдовы осуждает любые провокации и по-прежнему готово к диалогу для решения приднестровского конфликта дипломатическим путем.



Как заявила Санду, инциденты в Приднестровье обострили ситуацию.



«Наш анализ показывает, что существует напряженность между различными силами внутри региона и заинтересованность в дестабилизации ситуации. Это делает приднестровский регион уязвимым и представляет угрозу для Молдовы. Мы осуждаем любой вызов или попытку вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу безопасность страны. Кишинев по-прежнему готов к мирному урегулированию конфликта», — заявила Санду.



Вместе с тем, президент заявила, что приднестровский регион не контролирует правительство, одна он является частью Молдовы.



По словам Майи Санду, Совет безопасности также принял решение усилить охрану объектов критической инфраструктуры, правоохранительные структуры будут работать в усиленном режиме.



Она призвала граждан получать информацию только из достоверных источников.





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