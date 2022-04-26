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Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ Источник: https://censor.net/ru/p3336980
26.04.2022 20:21
На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии более 40 стран проводят встречу с целью согласования требований безопасности Украины.
Об этом в Twitter сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы только что начали историческую встречу - более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине выиграть борьбу против несправедливого вторжения России. Наша цель - уехать отсюда с общим, прозрачным пониманием краткосрочных и долгосрочных требований к безопасности Украины", - говорится в сообщении.
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