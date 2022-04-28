

Пентагон: более половины из 90 обещанных гаубиц уже в Украине

28.04.2022 09:26

BBC



Гаубицы были доставлены в Украину военно-транспортными самолетами СШАImage caption: Гаубицы были доставлены в Украину военно-транспортными самолетами США



Официальный представитель Пентагона сообщил, что более половины из 90 дальнобойных 155-мм гаубиц M777, обещанных Украине, уже доставлены туда.



"По состоянию на сегодня, без указания точных цифр, более половины этих гаубиц уже в Украине", - сказал Джон Кирби.



К этому моменту 50 военных ВСУ уже прошли подготовку по обращению и стрельбе из этого оружия и теперь могут выступать в качестве инструкторов, обучая своих товарищей.



По словам Кирби, эти 50 человек стали частью первой команды инструкторов, при этом он не стал уточнять, кода будет готова вторая команда, также состоящая из 50 человек.



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