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Генсек НАТО призвал поддержать Грузию и Молдову
28.04.2022 14:35
Необходимо поддержать страны Европы, не являющиеся членами НАТО и Евросоюза, такие как Молдова и Грузия. Об этом генсек альянса Йенс Столтенбергом заявил на встрече с председателем Европарламента Робертой Метсола. Журналисты поинтересовались у них, как Брюссель будет выстраивать отношения с такими партнерами, как Тбилиси и Киев, которые находятся под давлением России.
Комментируя вопрос возможного предоставления в июне 2020 года Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС Роберта Метсола заявила, что европейская сторона поддерживает постоянный контакт с грузинскими партнерами, а также с представителями парламента Грузии. По ее словам, это необходимо, чтобы убедиться, что, когда произойдет тот шаг, Страсбург будет готов взять на себя обязательства, «и Европарламент никогда не уклонялся от этого».
В свою очередь Столтенберг отметил, что грубое вторжение в Украину продемонстрировало необходимость оказания поддержки европейским странам, не входящим в НАТО и ЕС.
«Это касается как практической поддержки, так и политической. И Грузия является очень ценным партнером, в том числе и в контексте тесного сотрудничества с Евросоюзом. Мы изучаем, что можем сделать для еще более тесного сотрудничества с нашими близкими партнерами в Восточной Европе».
Йенс Столтенберг также прокомментировал вопрос возможного членства в НАТО двух скандинавских стран, традиционно придерживавшихся нейтральной позиции, но после российского вторжения в Украину пересмотревших свое отношение к членству в военных альянсах.
«Нет никакой неопределенности в отношении права Финляндии и Швеции выбирать свой собственный путь, потому что это, по сути, право каждой нации в Европе определять свое собственное будущее. Поэтому, когда Россия пытается таким образом запугать Финляндию и Швецию, чтобы они не подали заявку, это просто демонстрирует, как Россия не уважает основные права каждой нации выбирать свой собственный путь. Так что мы ведем диалог с Финляндией и Швецией. И это их решение, но, если они решат подать заявку, Финляндия и Швеция будут тепло встречены и ожидают, что процесс пойдет быстро».
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