

Прокуратура Грузии сообщает о раскрытии «транснационального преступления»

28.04.2022 17:52





Прокуратура Грузии сообщает о раскрытии транснационального преступления. По заявлению ведомства, начато уголовное преследование двух физических и одного юридического лица по обвинению в мошенничестве и легализации незаконно полученного дохода.



По версии следствия, один из обвиняемых под вымышленным именем познакомился с представителями предприятий из Франции и Великобритании, убедил их, что его компания владеет виноградниками во Франции и Грузии, а затем предложил инвестировать в предприятие.



По заявлению Прокуратуры, в мае-июле 2020 года обвиняемые обманом получили 600 000 евро и для легализации этого дохода, в несколько этапов перевели сумму на свои банковские счета заграницей.



Против физических лиц следствие ведется по статьям 180 и 194 УК Грузии — мошенничество и легализация незаконно полученного дохода. В случае признания виновными им грозит от 9 до 12 лет заключения. Юридическому лицу грозит ликвидация или же штраф и лишение права на деятельность.



Суд наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых.





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