

Прокуратура Грузии раскрыла схему мошенничества на 2 миллиона

28.04.2022 23:12





Генеральная прокуратура Грузии заявила о раскрытии транснационального преступления — мошенничества и отмывания крупных денежных сумм.



На специальном брифинге в ведомстве было заявлено, что фигурантами уголовного дела стали двое физических и одно юридическое лицо.



По данным следствия, с целью присвоения крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным компаниям, обвиняемые учредили на территории Грузии предприятие и открыли счета в банках.



Один из фигурантов под вымышленным именем связывался с представителями компаний во Франции и Великобритании. Он убедил их в том, что его компания владеет крупными виноградниками в Грузии и Франции и предложил для получения финансовой выгоды инвестировать в предприятие. Для большей убедительности мошенники предоставляли ложные сведения о доходах и прибыли предприятия.



В период с мая по июль 2020 года мошенники сумели обманом убедить доверчивых иностранцев зачислить на свои счета 600 тысяч евро.



В целях легализации полученных сумм, деньги перечисляли на подконтрольные мошенникам банковские счета за границей посредством множественных транзакций с фиктивными целями.



Таким путем мошенникам удалось легализовать незаконно полученные доходы в размере около 2 млн лари (около 600 тысяч евро).



В отношении физических лиц следствие ведется по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии — «мошенничество» и «легализация незаконных доходов». Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.



Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу на время следствия.



В отношении юридического лица также возбуждено уголовное дело по статье 194 УК Грузии, которая предусматривает ликвидацию или же лишение права на деятельность и выплату штрафа.



Согласно постановлению суда, на банковские счета членов преступной группы и их компании наложен арест. Также арестована дорогостоящая недвижимость обвиняемых и два автомобиля.



Генеральная прокуратура Грузии продолжает интенсивное расследование и международное сотрудничество по выявлению и разоблачению членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся подобной деятельностью.



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