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Прокуратура Грузии раскрыла схему мошенничества на 2 миллиона
28.04.2022 23:12
Генеральная прокуратура Грузии заявила о раскрытии транснационального преступления — мошенничества и отмывания крупных денежных сумм.
На специальном брифинге в ведомстве было заявлено, что фигурантами уголовного дела стали двое физических и одно юридическое лицо.
По данным следствия, с целью присвоения крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным компаниям, обвиняемые учредили на территории Грузии предприятие и открыли счета в банках.
Один из фигурантов под вымышленным именем связывался с представителями компаний во Франции и Великобритании. Он убедил их в том, что его компания владеет крупными виноградниками в Грузии и Франции и предложил для получения финансовой выгоды инвестировать в предприятие. Для большей убедительности мошенники предоставляли ложные сведения о доходах и прибыли предприятия.
В период с мая по июль 2020 года мошенники сумели обманом убедить доверчивых иностранцев зачислить на свои счета 600 тысяч евро.
В целях легализации полученных сумм, деньги перечисляли на подконтрольные мошенникам банковские счета за границей посредством множественных транзакций с фиктивными целями.
Таким путем мошенникам удалось легализовать незаконно полученные доходы в размере около 2 млн лари (около 600 тысяч евро).
В отношении физических лиц следствие ведется по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии — «мошенничество» и «легализация незаконных доходов». Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу на время следствия.
В отношении юридического лица также возбуждено уголовное дело по статье 194 УК Грузии, которая предусматривает ликвидацию или же лишение права на деятельность и выплату штрафа.
Согласно постановлению суда, на банковские счета членов преступной группы и их компании наложен арест. Также арестована дорогостоящая недвижимость обвиняемых и два автомобиля.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает интенсивное расследование и международное сотрудничество по выявлению и разоблачению членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся подобной деятельностью.
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