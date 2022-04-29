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США подготовили до 100 украинских инструкторов по использованию американской артиллерии


29.04.2022   23:31


США за пределами Украины подготовили две группы украинских инструкторов, которые будут потом обучать коллег пользованию американскими артиллерийскими установками.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По его словам, в первой группе "чуть больше 50" инструкторов, во второй – "около 50".

Соединенные Штаты также научили группу из около 15 украинцев радиолокационным системам США, которые предоставляются Украине, и другие группы, количество которых еще не определено, будут учиться в будущем, сказал чиновник.

Обучение в США для украинцев будет "продолжаться столько, сколько нужно", добавил чиновник.

По его словам, США помогают транспортировать некоторых украинцев за пределы Украины для обучения и возвращают. Он подчеркнул, что все перевозки украинских инструкторов США "начинаются и заканчиваются за пределами Украины".

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