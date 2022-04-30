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Зурабишвили: Для меня большая честь быть главнокомандующим такой сплоченной, гордой, храброй армии


30.04.2022   20:45


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила армию с Днем Сил обороны Грузии.

«Сегодня, в День Сил обороны Грузии, я хотела бы обратиться к грузинской армии и еще раз выразить свое уважение!

Хочу поздравить с этим днем ​​всех военных, которые достойно и с большим профессионализмом служат нашей Родине!

Для меня большая честь быть главнокомандующим такой сплоченной, гордой, храброй армии!

Поздравляем с Днем Сил обороны Грузии!» — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.

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