

Зурабишвили: Для меня большая честь быть главнокомандующим такой сплоченной, гордой, храброй армии

30.04.2022 20:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила армию с Днем Сил обороны Грузии.



«Сегодня, в День Сил обороны Грузии, я хотела бы обратиться к грузинской армии и еще раз выразить свое уважение!



Хочу поздравить с этим днем ​​всех военных, которые достойно и с большим профессионализмом служат нашей Родине!



Для меня большая честь быть главнокомандующим такой сплоченной, гордой, храброй армии!



Поздравляем с Днем Сил обороны Грузии!» — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



