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Зурабишвили: Для меня большая честь быть главнокомандующим такой сплоченной, гордой, храброй армии
30.04.2022 20:45
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила армию с Днем Сил обороны Грузии.
«Сегодня, в День Сил обороны Грузии, я хотела бы обратиться к грузинской армии и еще раз выразить свое уважение!
Хочу поздравить с этим днем всех военных, которые достойно и с большим профессионализмом служат нашей Родине!
Для меня большая честь быть главнокомандующим такой сплоченной, гордой, храброй армии!
Поздравляем с Днем Сил обороны Грузии!» — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.
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