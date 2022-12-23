

Никто не имеет права вето на оборонную помощь Украине – Белый дом

23.12.2022 00:12





Ни одна страна, в том числе Россия, не может запрещать или налагать вето на оборонную помощь, которую Соединенные Штаты, а также другие страны оказывают Украине.



Об этом заявил в четверг во время телефонного брифинга координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Укринформ.



«Соединенные Штаты продолжат оказывать оборонную поддержку Украине, и мы будем делать это, как я уже говорил относительно вооружений, на основании прямых консультаций с украинцами. Никто не имеет права вето на то, что Соединенные Штаты предоставляют Украине», – подчеркнул представитель Белого дома.



По его словам, США хотят быть уверены, что у Украины достаточно всего, чтобы защитить себя от угроз, которые перед ней встают и меняются со временем. В то же время, подчеркнул Кирби, в Вашингтоне не заинтересованы в эскалации войны и ее переводе в плоскость противостояния между США и Россией, в чем, по его убеждению, не заинтересованы и сами украинцы.



Представитель Белого дома также назвал бессмысленными утверждения путина о том, что Россия уже якобы ведет войну с США и НАТО. По его словам, в этом случае речь идет «о вторжении России в Украину, речь идет о жестокости РФ по отношению к украинским людям».



Кирби также отметил, что США и раньше придерживались позиции относительно избежания излишней эскалации. «И мы продолжим это делать, но никто не имеет права вето на то, что мы предоставляем Украине, и это включает РФ в том числе», - подчеркнул представитель администрации США.





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