

Страны-члены G7 помогут Украине усилить противовоздушную оборону

23.12.2022 11:17





Страны-члены «большой семерки» (G7) помогут Украине усилить противовоздушную оборону. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече со своим датским коллегой в Берлине.



Глава МИД Германии также приветствовала решение США о передаче Украине противоракетного комплекса Patriot.



«Основная часть нашей помощи — это противовоздушная оборона, потому что каждая российская ракета, которую уничтожает Украина, — это чуть меньше страданий для украинского народа. Именно поэтому на встрече «большой семерки» мы еще раз договорились об углублении сотрудничества в сфере ПВО. Противовоздушная оборона спасает жизни», — заявила Анналена Бербок.



Вместе с тем, как стало известно, в 2023 году государства-члены «большой семерки» выделят на поддержку Украины 32 миллиарда долларов. Эта сумма будет использована для бюджетной и экономической поддержки Украины.







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