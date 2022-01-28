

Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways

28.01.2022 16:33





Росавиация не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, решение об отмене полета принято авиакомпанией самостоятельно, сообщает ведомство.



"Разрешение на выполнение чартерного рейса 28 января 2022 по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси авиакомпании Georgian Airways со стороны Росавиации предоставлено и не аннулировалось. Решение об отмене данного рейса принято авиакомпанией самостоятельно", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.



Ранее в авиакомпании сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван. Председатель совета директоров Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил телеканалу Мтавари, что разрешение на осуществление прямого чартера якобы было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом.



Однако грузинской службе Радио Свобода Тамаз Гаиашвили заявил, что компания приняла решение самостоятельно: "Серьезная эпидемиологическая ситуация в Грузии и России (была причиной)... Да, мы сами отменили рейс, это прерогатива авиакомпании, а не кого-то еще. Никакого ущерба нет", - заявил Гаиашвили и повесил трубку.





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