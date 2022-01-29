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Несколько человек были найдены мертвыми в одной из квартир в Тбилиси


29.01.2022   20:19


Несколько человек были найдены мертвыми в квартире в Глданском районе Тбилиси.

Сообщается о пяти погибших, в том числе трех несовершеннолетних.

Предположительно, причиной смерти стало отравление природным газом.

В МВД говорят, что инцидент расследуется по статье 240 УК Грузии, которая предусматривает гибель двух и более человек из-за нарушения правил эксплуатации.

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