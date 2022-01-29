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В Tbilisi Energy назвали предварительную версию смерти пяти человек в Глдани
29.01.2022 22:59
Отравление угарным газом от духового шкафа рассматривается в качестве основной версии причин смерти пяти человек в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении газораспределительной компании Tbilisi Energy в Facebook.
Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, сегодня были обнаружены мертвыми в квартире многоэтажки во втором микрорайоне Глдани.
«По информации сотрудников службы по управлению чрезвычайными ситуациями, когда они зашли в квартиру, газовая духовка была открыта и включена. В соответствии с нормами безопасности использование газовой плиты и ее духовки для обогрева категорически недопустимо. В это время в квартире скапливается CO, что опасно для жизни», — сказано в заявлении.
В Tbilisi Energy подчеркивают, что начато расследование, и точные причины трагедии будут установлены только по его завершению.
Соседи сообщили журналистам, что погибшие – супружеская пара и трое их детей. По их словам, семья арендовала квартиру и заселилась несколько дней назад.
В настоящее время на месте происшествия мобилизованы сотрудники службы по управлению ЧС, полиция и скорая помощь.
Следствие начато по части 3 статьи 240 УК Грузии – нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть двух или более человек.
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