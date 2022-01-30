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Минобразования Грузии: Вакцинировано 73,6% педагогического состава и школьного персонала
30.01.2022 13:22
С возобновлением в школах учебного процесса в усиленном режиме проводится тестирование педагогов и административного персонала, сообщает Минобразования Грузии.
При поддержке Минобразования и науки Грузии представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья переподготовили более 400 врачей в государственных и частных школах.
«Именно переподготовленные врачи проводят тестирование персонала на Covid-19 в этих школах. А в школах, где врачи еще не прошли переобучение, тестирование продолжится при организации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
На сегодня вакцинировано 73,6% учителей и представителей школьных администраций.
В целях профилактики вируса школы полностью обеспечены соответствующими дезинфицирующими растворами, а также масками, аппаратами термоскринига и дезобарьерами», — говорится в сообщении Минобразования.
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