

Минобразования Грузии: Вакцинировано 73,6% педагогического состава и школьного персонала

30.01.2022 13:22





С возобновлением в школах учебного процесса в усиленном режиме проводится тестирование педагогов и административного персонала, сообщает Минобразования Грузии.



При поддержке Минобразования и науки Грузии представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья переподготовили более 400 врачей в государственных и частных школах.



«Именно переподготовленные врачи проводят тестирование персонала на Covid-19 в этих школах. А в школах, где врачи еще не прошли переобучение, тестирование продолжится при организации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.



На сегодня вакцинировано 73,6% учителей и представителей школьных администраций.



В целях профилактики вируса школы полностью обеспечены соответствующими дезинфицирующими растворами, а также масками, аппаратами термоскринига и дезобарьерами», — говорится в сообщении Минобразования.





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