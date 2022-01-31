

Концентрация метана при взрыве в Ткибули превысила норму – инспекция труда

31.01.2022 14:07





По данным Службы трудовой инспекции, причиной взрыва на Ткибульском руднике 30 января, по предварительным данным, стало нарушение правил техники безопасности при производстве взрывных работ.



«По первоначальным оценкам, при взрыве концентрация метана в воздухе превысила допустимую норму. Согласно действующему положению, буровзрывные работы запрещены при концентрации метана более 1%. Также нарушен второй пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным контролем сотрудника технического надзора. Упомянутого лица в момент происшествия на месте не было», — сообщили в инспекции.



По решению службы, взрывные работы на месте трагедии прекращены. Окончательный отчет будет опубликован группой трудовых инспекторов после завершения расследования.



По предварительной информации, взрыв на Ткибульской шахте произошел 30 января около 11 часов утра. Девять человек получили ранения. Один скончался после того, как был доставлен в больницу Ткибули.



Лечение восьмерых раненых продолжается в клинике Хечинашвили в Тбилиси, куда их доставили прошлой ночью. Состояние одного из пострадавших особенно тяжелое.



МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.



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