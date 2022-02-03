

Впервые за два года состоялся прямой рейс из Еревана в Стамбул

03.02.2022 11:08





Впервые за два года состоялся прямой рейс из Еревана в Стамбул, на борту которого находились 64 пассажира. Об этом сообщает Reuters.



По данным агентства, две соседние страны, имеющие напряженные отношения, договорились о выполнении авиарейса на переговорах в Москве в прошлом месяце, которые стороны охарактеризовали как «позитивные и конструктивные».



По данным Reuters, это может стать предварительным условием для будущего открытия сухопутной границы между Арменией и Турцией, закрытой с 1993 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





