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Чиновник Горийской мэрии майнил биткойны в Доме культуры
03.02.2022 18:42
В городе Гори (85 км от Тбилиси) в государственном учреждении – Культурно-просветительском центре, обнаружили устройства предположительно для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ).
Сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ сегодня начали проводить осмотр и дознание. Пока никто не задержан, а обыск был проведен на основании оперативной информации, отмечают в СГБ.
Как удалось выяснить телекомпании «Рустави-2», оборудование для майнинга в здании еще в 2020 году установил заместитель директора центра.
Какой ущерб незаконная деятельность чиновника нанесла государству, установит следствие.
Согласно неофициальной информации, ежемесячно учреждение платило за электроэнергию около 6 тысяч лари (2 тысячи долларов).
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