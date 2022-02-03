

Чиновник Горийской мэрии майнил биткойны в Доме культуры

03.02.2022 18:42





В городе Гори (85 км от Тбилиси) в государственном учреждении – Культурно-просветительском центре, обнаружили устройства предположительно для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ).



Сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ сегодня начали проводить осмотр и дознание. Пока никто не задержан, а обыск был проведен на основании оперативной информации, отмечают в СГБ.



Как удалось выяснить телекомпании «Рустави-2», оборудование для майнинга в здании еще в 2020 году установил заместитель директора центра.



Какой ущерб незаконная деятельность чиновника нанесла государству, установит следствие.



Согласно неофициальной информации, ежемесячно учреждение платило за электроэнергию около 6 тысяч лари (2 тысячи долларов).



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