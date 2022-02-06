

В Бакуриани из-за перепада напряжения отключился подъемник

06.02.2022 18:31





В Бакуриани из-за перепада напряжения отключился подъемник Митарби. По сообщению компании «Развития горных курортов», на месте мобилизованы спасательные отряды, которые помогают отдыхающим спуститься с горы.



Как заявили в компании Первому каналу Грузии, происшествие не представляет никакой опасности для отдыхающих.





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