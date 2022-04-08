

В Тбилиси опечатали полтонны мяса неизвестного происхождения

08.04.2022 22:42





Национальное продовольственное агентство обнаружило в поселке Лило в Тбилиси до полутонны мяса неизвестного происхождения.



Согласно информации незарегистрированное кустарное предприятие по переработке мяса и мясных продуктов располагалось на улице Ткемеладзе № 14а.



На предприятии обнаружено до полутонны мяса неустановленного происхождения, грубое нарушение санитарно-гигиенических норм, нарушение правил маркировки. Предприниматель работал без наличия регистрации в реестре.



«С целью видового исследования (идентификация мяса лошади и осла) взяты пробы и направлены для лабораторных исследований в аккредитованную лабораторию (Государственная лаборатория сельского хозяйства)», — говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.



По данным агентства, бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс приостановлен. Запечатанное мясо будет уничтожено под надзором Национального агентства продовольствия в соответствии с законом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



