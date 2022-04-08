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В Тбилиси опечатали полтонны мяса неизвестного происхождения


08.04.2022   22:42


Национальное продовольственное агентство обнаружило в поселке Лило в Тбилиси до полутонны мяса неизвестного происхождения.

Согласно информации незарегистрированное кустарное предприятие по переработке мяса и мясных продуктов располагалось на улице Ткемеладзе № 14а.

На предприятии обнаружено до полутонны мяса неустановленного происхождения, грубое нарушение санитарно-гигиенических норм, нарушение правил маркировки. Предприниматель работал без наличия регистрации в реестре.

«С целью видового исследования (идентификация мяса лошади и осла) взяты пробы и направлены для лабораторных исследований в аккредитованную лабораторию (Государственная лаборатория сельского хозяйства)», — говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.

По данным агентства, бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс приостановлен. Запечатанное мясо будет уничтожено под надзором Национального агентства продовольствия в соответствии с законом.

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