

В Грузии ожидается значительное понижение температуры воздуха

10.04.2022 20:22





Температура воздуха в Грузии значительно понизится. Информацию об этом распространяет Национальное агентство окружающей среды.



По данным агентства, 12-13 апреля в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, значительное понижение температуры воздуха, осадки, в горах - в виде снега, местами сильные, в высокогорье метель и туман, на море шторм 4 -5 баллов, временами будет дуть очень сильный ветер западного направления.



Ожидаемые сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, на малых реках Грузии - к паводкам, а в горных зонах – к формированию лавин и зарождению-активизации оползневых процессов.



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