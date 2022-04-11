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Биржа с мошенниками: гражданина Великобритании обманули в Грузии на 10 тыс фунтов


11.04.2022   14:21


Генеральная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела пртив одного физического и одного юридического лица по факту мошенничества в отношении гражданина Великобритании и отмывания денег.

По данным следствия, с целью завладения денег нерезидента путем обмана гражданин Грузии основал предприятие и открыл банковские счета на имя компании.

Обвиняемый и его сообщник разместили рекламу в социальной сети на заранее созданной платформе, в которой обещали крупную прибыль от торговли на фондовой бирже.

Поверивший в обещание мошенников гражданин Великобритании перевел 10 тысяч фунтов стерлингов (более 34 тысяч лари) на банковский счет компании.

Чтобы придать процессу законный вид, обвиняемый конвертировал сумму на банковском счету предприятия, а полученные 12 437 долларов (более 33 тысяч лари) взял из банка с фиктивным назначением. Затем деньги были перечислены быстрым денежным переводом в другую страну.

Уголовное дело возбуждено по двум статья УК Грузии – «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «Легализация незаконных доходов (отмывание денег)», что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 9 лет.

Кроме того, основанное обвиняемым юридическое лицо также признано обвиняемым в отмывании денег, что в качестве наказания предусматривает ликвидацию или лишение права деятельности и штраф.

На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого.

Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.

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