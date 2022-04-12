

Движение транспорта в сорону России запрещено из-за погодных условий

12.04.2022 15:24





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, в связи с ухудшением метеорологических условий на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс уровень лавинной опасности умеренный.



Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.



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