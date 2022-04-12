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Часть Гори осталась без электричества из-за сильного ветра


12.04.2022   15:45


Жители нескольких районов города Гори остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает местное информационное агентство «Картли».

В поселении Цминдацкали повреждены электропровода, а в поселении Комбинат ветер снес крыши с нескольких домов. Ситуацию усугубляет непрекращающийся дождь.

Мэрия сообщает, что повреждена крыша спортзала в одной из школ.

По прогнозам синоптиков, ветер и осадки сохранятся в Гори и Горийском районе сегодня и завтра, 13 апреля.

Сегодня, 12 апреля, к 16 часам ветер еще больше усилится.

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