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Часть Гори осталась без электричества из-за сильного ветра
12.04.2022 15:45
Жители нескольких районов города Гори остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает местное информационное агентство «Картли».
В поселении Цминдацкали повреждены электропровода, а в поселении Комбинат ветер снес крыши с нескольких домов. Ситуацию усугубляет непрекращающийся дождь.
Мэрия сообщает, что повреждена крыша спортзала в одной из школ.
По прогнозам синоптиков, ветер и осадки сохранятся в Гори и Горийском районе сегодня и завтра, 13 апреля.
Сегодня, 12 апреля, к 16 часам ветер еще больше усилится.
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