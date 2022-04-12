

Тбилисский метрополитен работает с перебоями

12.04.2022 18:29





Тбилисский метрополитен работает с перебоями. Поезда не могут обслуживать пассажиров направляющихся от станции «Вокзальная площадь» до станции «Варкетили».



В Транспортной компании Netgazeti Тбилиси заявили, что им не известно, когда метро возобновит работу в обычном режиме.



Причиной проблемы названа техническая неполадка поезда.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



