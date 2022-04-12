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Тбилисский метрополитен работает с перебоями


12.04.2022   18:29


Тбилисский метрополитен работает с перебоями. Поезда не могут обслуживать пассажиров направляющихся от станции «Вокзальная площадь» до станции «Варкетили».

В Транспортной компании Netgazeti Тбилиси заявили, что им не известно, когда метро возобновит работу в обычном режиме.

Причиной проблемы названа техническая неполадка поезда.

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