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Тбилисский метрополитен работает с перебоями
12.04.2022 18:29
Тбилисский метрополитен работает с перебоями. Поезда не могут обслуживать пассажиров направляющихся от станции «Вокзальная площадь» до станции «Варкетили».
В Транспортной компании Netgazeti Тбилиси заявили, что им не известно, когда метро возобновит работу в обычном режиме.
Причиной проблемы названа техническая неполадка поезда.
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