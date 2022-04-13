

Выставка-продажа NFT-картин в поддержку Украины пройдет в Тбилиси

13.04.2022 16:44





Chikovani Foundation в партнерстве с международным блокчейн-разработчиком Block Square проведет в Тбилиси выставку- продажу NFT-картин. Это часть официальной коллекции MetaHistory Museum, посвященной военному вторжению России в Украину. Миссия мероприятия – продать уникальные цифровые произведения и собрать средства в поддержку Украины.



После российского вторжения NFT-сообщество при поддержке Минцифры Украины запустило первый цифровой музей хроникивойны. Его цель – сохранить хронологию конфликта.



Каждый NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен») –это новость из официального источника в Twitter и иллюстрация художников, как украинских, так и зарубежных.



С момента основания MetaHistory Museum было продано 1600 NFT-картин на общую сумму $800 000 на первичном рынке. Суммавторичного рынка уже превысила 20ETH.



Все заработанные на аукционах в Тбилиси средства будутнаправлены на крипто-счета министерства цифровой трансформации Украины.



14 апреля в Грузии Chikovani Foundation в сотрудничестве с BlockSquare Tbilisi представит первый закрытый аукцион NFT-картин вофлайне. Для него будет создан токен на твит TV Formula от 8 марта 2022 года. NFT выпустят в единственном экземпляре, что резкоповысит его инвестиционную привлекательность.



14 апреля в 20:00 в пространство Block Square Tbilisi (ул. Антона Пурцеладзе, 18, парк Орбелиани) пустят только приглашенных гостей. Первым 64 гостям будет подарена 1/64 часть уникальной NFT-картины, которая также будет иметь ценность накриптовалютном рынке. Мероприятие представят Гиги Дедаламазишвили (солист группы «Мгзавреби») и его супруга, уроженка Украины Марина Карпий.



15 апреля в 17:30 в Block Square Tbilisi состоится воркшоп для грузинских художников от украинских коллег. Будет проведентелемост с представителем MetaHistory Museum of War. Языкмероприятия – английский.



16-17 апреля – свободное посещение выставки-продажи в BlockSquare Tbilisi. Всем гостям также будет предоставлена возможность поучаствовать в открытом аукционе и предложить свою цену за NFT-картины.



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