

Практическую часть экзамена на вождение в Грузии разделили на два этапа

13.04.2022 16:46





С 25 апреля практическую часть экзамена для получения водительских прав категорий B и BE в Грузии разделят на два этапа: одну будут сдавать на специально оборудованной площадке, вторую — в реальных условиях города. Об этом сообщает Агентство обслуживания МВД Грузии.



Таким образом Агентство обслуживания МВД выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.



Категория В — легковые автомобили массой до 3,5 т, пассажирских мест — не более 8. Категория ВЕ — легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг.



Кандидат имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 дней после успешного прохождения первого этапа. В случае неудовлетворительного результата сдать следующий экзамен на вождение в городе можно не ранее, чем через 30 дней.



Записаться на второй этап практического экзамена нужно заранее -для это используют мобильное приложение, сайт или непосредственно структурные единицы агентства.



Сдача вождения в городских условиях будет осуществляться в следующих городах: Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.



В Зугдиди практический экзамен в городе начнут назначать сразу же после завершения масштабных работ по ремонту дорог.



Для каждой экзаменационной службы разработано несколько экзаменационных маршрутов, которые будет утверждать глава МВД.



Как поясняют в агентстве, сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий.



Парламент Грузии в ноябре 2021 года принял в третьем чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают сдачу экзамена по вождению в реальных условиях.



Согласно поправкам, с 25 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях будет обязательной для получения прав вождения легкового автомобиля. А с 7 ноября 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях станет обязательной для всех видов транспорта.



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