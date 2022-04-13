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Синоптики прогнозируют похолодание в Грузии до минусовой температуры
13.04.2022 16:53
В Грузии синоптики прогнозируют резкое похолодание, температура воздуха в горах может снизиться до минус семи градусов.
Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, на западе Грузии в низинах будет 0, -1, а в Восточной Грузии на равнине будет -1, -3.
В горных регионах Грузии температура будет еще ниже: от -2 до -7 градусов, что может вызвать повреждение фруктовых культур.
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