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Синоптики прогнозируют похолодание в Грузии до минусовой температуры


13.04.2022   16:53


В Грузии синоптики прогнозируют резкое похолодание, температура воздуха в горах может снизиться до минус семи градусов.

Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, на западе Грузии в низинах будет 0, -1, а в Восточной Грузии на равнине будет -1, -3.

В горных регионах Грузии температура будет еще ниже: от -2 до -7 градусов, что может вызвать повреждение фруктовых культур.

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