

СГБ задержала главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма Гори

14.04.2022 11:21





Сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности задержали главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма Горийского муниципалитета по факту присвоения крупных денежных сумм с использованием своего служебного положения. Информацию распространяет СГБ.



По сообщению СГБ, следствием установлено, что указанное лицо в период своей деятельности систематически перечисляло принадлежащие агентству бюджетные средства для различных целей на свой личный банковский счет, открытый в «TBC Банк» и «Либерти Банк», а затем использовало их для игры в интернет-тотализаторах.



«Сумма незаконно присвоенных бухгалтером денег на данном этапе расследования составила 143 985,13 лари, но ведется интенсивное изучение бухгалтерских и банковских документов, после завершения которого ожидается, что сумма незаконно присвоенных резко возрастет. Ведется расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения. Расследование проводит Антикоррупционное агентство СГБ», — говорится в заявлении.





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