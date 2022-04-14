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Испанская сеть отелей отказыватся принимать россиян
14.04.2022 14:01
Сеть отелей RIU Hotels&Resorts с 13 апреля закрыла бронирования для российских туристов.
Как сообщает Российский союз туриндустрии, российские туроператоры получили от нее соответствующие уведомления.
RIU - крупная испанская сеть, насчитывающая 100 отелей в 20 странах. Гостиницы расположены на многих популярных у россиян курортах мира, в том числе - в Мексике, Доминикане, на Шри-Ланке и Мальдивах.
По информации туроператоров, с 13 апреля забронировать номер в отелях RIU для российских туристов невозможно, хотя по броням, сделанным до этой даты, заселение производиться будет.
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