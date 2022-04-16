

На западе Грузии задержанный выпрыгнул из окна полицейского участка

16.04.2022 11:11





В городе Чиатура задержанный выпрыгнул из окна полицейского участка после допроса. Информацию распространяет неправительственная организация «Центр социальной справедливости».



Случай произошел накануне. По данным НПО, жителя Чиатура задержали после того, как он пнул автомобиль патрульной полиции, которая наехала на него. Родственники утверждают, что сотрудники МВД с применением силы усадили мужчину в свою машину и доставили в отделение. После допроса, согласно их версии, он выпрыгнул со второго этажа и теперь находится в коматозном состоянии в больнице с тяжелыми травмами.



Специальная следственная служба начала расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия – причинение вреда здоровью (часть 2 статьи 342 УК Грузии).



По информации ведомства, их представители уже осмотрели место происшествия, взяли необходимые для дальнейшего расследования образцы, допросили очевидцев и сотрудников патрульной полиции, а также установили камеры наблюдения, с которых будут изъяты записи, представляющие интерес для следствия.



В ведомстве ответили на опасения НПО, пообещав, что они «своевременно проведут все следственные и процессуальные действия», а также обеспечат участие и ознакомление с материалами дела членов семьи мужчины.



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